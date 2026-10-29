Karol G prepara una fiesta mundial para celebrar 'No me arrepiento de sentir tanto': fecha, hora y cómo verla

Karol G quiere que sus fans vivan de cerca una celebración que se le había quedado pendiente. La cantante colombiana ha anunciado una fiesta virtual para conmemorar el lanzamiento de No me arrepiento de sentir tanto, su último álbum, publicado el pasado 7 de agosto. La cita será el próximo 4 de noviembre y podrá seguirse en directo a través de TikTok desde cualquier parte del mundo.

Se trata de una oportunidad perfecta para que la comunidad mundial de la Bichota pueda reunirse y disfrutar del ambicioso show de Viajando el Mundo Tropitour, además, con el privilegiado escenario del Estadio GNP de Ciudad de México como telón de fondo.

Además, Karol G consigue con este gran evento quitarse la espinita del lanzamiento de su álbum, que no pudo llevarse a cabo con el gran evento que correspondía al acontecimiento.

Para poder disfrutar de este espectáculo, sus fans españoles tendrán que trasnochar ya que la retransmisión está prevista para las 3:00 de la madrugada del 5 de noviembre, hora peninsular.