Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Pepón Nieto - miércoles, 28 de octubre de 2026
El actor Pepón Nieto se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar La pasión infinita, la obra de teatro que protagoniza y a través de la cual ha reflexionado sobre el significado que tiene este arte en la actualidad. Además, Cuerpos especiales reparte 6.000 en Pilla la cita y gana la guita, Carmen Romero recuerda, a su manera, el origen de los gimnasios en la Antigua Grecia, Nacho García trae los salseos más candentes de la actualidad y David Moreno cuenta en qué consiste Horrorland, , el laureado parque temático de terror de Barcelona,