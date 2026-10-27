Dani Martín anuncia las nuevas fechas de sus conciertos en Barcelona

Dani Martín homenajea a Sabina desde su concierto con una versión de 'Contigo' | GETTY

Los conciertos de Dani Martín en Barcelona ya tienen nueva fecha.

El cantante madrileño ha anunciado en sus redes sociales cuándo será la despedida de la Gira 25 P*T*S Años, programada inicialmente para los días 23 y 24 de octubre en el Palau Sant Jordi y cancelada a última hora por una situación familiar de extrema gravedad. Su padre, José Manuel Martín, falleció el pasado sábado y, como contó él mismo a través de Instagram Stories, tenía que acompañarlo en sus últimas horas.

"De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas. Fue lo más sanador", explicó el cantante, que regresará a la ciudad condal el viernes 19 y sábado 20 de marzo de 2027 para reunirse con su público.

"Muchas gracias por vuestra comprensión y cariño estos días. Hemos buscado las primeras fechas libres en el Palau Sant Jordi, de manera que los conciertos de este fin de semana se reprograman a los días 19 y 20 de marzo de 2027. Vuestras entradas pasan a ser automáticamente válidas para las nuevas fechas", señala en su nueva publicación de Instagram.

Dani Martín aclara a sus seguidores todos los detalles sobre el cambio de fecha, desde qué entradas son válidas para cada día y qué hacer si no vas a poder a asistir en la fecha en la que se ha reprogramado cada concierto.

Las entradas para los nuevos conciertos de Dani Martín

Si tenías entradas para los conciertos de Dani Martín, esta es la correspondencia de fechas que debes tener en cuenta:

Si tenías para el 23 de octubre , estas pasan a ser válidas para el 19 de marzo de 2027 .

, estas pasan a ser válidas para . Si tenías para el 24 de octubre, estas pasan a ser válidas para el 20 de marzo de 2027.

En caso de que no puedas ir al concierto que te corresponde, también puedes recuperar el dinero. Los pasos a seguir dependen del método en que las adquiriste:

Si fue por internet, deberás solicitar la devolución enviando un correo electrónico a entradaseci@viajeseci .es indicando el localizador de la compra y el número de entradas para las que solicitas la devolución, antes del 10 de noviembre de 2026.

.es indicando el localizador de la compra y el número de entradas para las que solicitas la devolución, antes del 10 de noviembre de 2026. Si fue de forma presencial en un centro de El Corte Inglés, deberás solicitar la devolución antes del 10 de noviembre de 2026, acudiendo a un centro comercial de El Corte Inglés con servicio de venta de entradas y presentando las mismas.

y presentando las mismas. Y si fue en una agencia de Viajes El Corte Inglés, deberás solicitar la devolución antes del 10 de noviembre de 2026, dirigiéndote a la Delegación de Viajes.

Lo importante en los tres casos es hacer la gestión antes del 10 de noviembre de 2026 porque si te retrasas, será imposible recuperar el dinero.

¡Y otra cosa! Aunque Dani Martín no ha dicho nada al respeto, hay que estar atentos porque es posible que salgan nuevas entradas a la venta. Todo dependerá del número de devoluciones que se llevan a cabo.