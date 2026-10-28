Ketama vuelve a subirse a un escenario para celebrar a Camarón

Ketama regresa para participar en el gran concierto homenaje a Camarón de la Isla , que se celebra el martes 1 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. Antonio, Juan y Josemi Carmona se suben de nuevo juntos al escenario siete años después de la gira No estamos locos , que los reunió de manera puntual tras su separación en 2004 para celebrar el disco De akí a Ketama.

Camarón de la Isla vuelve a reunir a Ketama sobre un escenario. Antonio, Juan y Josemi Carmona se suman al concierto homenaje POR CAMARÓN, que se celebra el martes 1 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid con grandes figuras del flamenco y de la música española con motivo del 75 aniversario del nacimiento del legendario artista.

Siete años después de su última gira juntos —en 2019 se reunieron con el tour No estamos locos—, el grupo se une a este acontecimiento excepcional que reunirá la misma noche y en el mismo lugar a artistas de la talla de Pablo Alborán, Pablo López, Antonio Orozco, Ángeles Toledano o Raimundo Amador.

La reunión de Ketama será uno de los momentos especiales de este gran homenaje a Camarón de la Isla concebido para reunir sobre un mismo escenario a figuras esenciales del flamenco, grandes nombres de la música española y artistas de distintas generaciones.

Pablo Alborán, Pablo López, Antonio Orozco, Rosario, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Antonio José, Israel Fernández, José Mercé, Sara Baras, Tomatito, Pitingo, María Terremoto, Carmen Linares, Manuela Carrasco, Ángeles Toledano, Kiko Veneno, Delinqüentes, Chambao, Derby Motoreta’s Burrito Cachimba, La Leyenda del Tiempo, Las Migas, Raimundo Amador y Ketama son los artistas que forman parte de esta celebración.

Cuándo y por qué se separó Ketama

La participación de Ketama en esta cita tiene un significado especial. Camarón de la Isla cambió para siempre la manera de entender el flamenco y su música rompió moldes con trabajos como La leyenda del tiempo que abrieron camino a quienes vinieron después, incluidos los Ketama.

En 1983 empezaron su trayectoria y cuando acababan de cumplir 20 años anunciaron su disolución temporal. En junio de 2004 Ketama anunció una separación temporal amistosa para emprender carreras en solitario.

Seis años después, en 2010, se reunieron de nuevo para participar en el concierto ¡Viva Antonio!, organizado el 9 de abril de 2010 para recordar al músico Antonio Vega. Años después, en diciembre de 2018, anunciaron su regreso temporal con la gira No Estamos Locos, que arrancaron en febrero de 2019 en Granada y con la que recorrieron distintas ciudades españoles.

Cuando la anunciaron, se reunieron con varios medios y en una entrevista les preguntaron sobre una todavía emergente Rosalía. En su respuesta mencionaron curiosamente a Camarón, quien les ha reunido de nuevo casi una década después: “Esto es como una cadena. Nosotros no habríamos existido sin Camarón de la Isla. A mí me encanta ella como persona y como músico”.