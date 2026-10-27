Estopa tiene un mensaje para los fans que quieran acceder a la preventa de entradas para La Maketa Tour

Estopa, en la rueda de prensa presentación de 'La Maketa'. | Getty Images

La Maketa de Estopa viene de la mano de una gira de grandes estadios en 2027.

Valencia, Madrid, Barcelona y Sevilla serán sede de los cuatro conciertos que los de Cornellá darán entre los meses de junio y julio y para los que muy pronto saldrán las entradas a la venta. Las taquillas se abrirán el martes 17 de noviembre a las 22:22 horas aunque un día antes, el lunes 16 de noviembre, podrán acceder a la preventa quienes hayan adquirido ya el álbum.

El domingo 18 de octubre, coincidiendo con el Día de la Estopidad, los hermanos Muñoz abrieron la precompra de La Maketa —que superó todas expectativas— y quienes accedieron a ella recibieron entonces un correo con instrucciones para el día 16.

Lo importante, que dijeron entonces y que Estopa ha vuelto a recordar ahora, es REGISTRARTE en estopa.com antes del 4 de noviembre. Si no se hace no servirá de nada y, por mucho que tengamos el ticket de compra, será imposible acceder a la preventa.

Los pasos a seguir para acceder a la preventa de Estopa

Si no te has registrado aún, es importante que sepas que te preguntarán por la ciudad en la que quieres ver a Estopa y la que pongas no se va a poder cambiar. Así que piénsalo bien antes de hacerlo.

¿Y qué pasa una vez que te registras? Los pasos son los siguientes:

Una vez hecho —recuerda que debe ser antes del 4 de noviembre—, te llegará un email de confirmación y a partir de ahí toca esperar.

y a partir de ahí toca esperar. Unos días antes del 16 de noviembre, te llegará otro aviso para confirmarte que recibirás el código. ¡Recuerda revisar el spam!

El lunes 16 de noviembre a las 09:30 horas recibirás un mail con tu código personal e intransferible para acceder a la preventa.

para acceder a la preventa. Ese día, a las 10:00 horas, comienza la preventa y quienes accedan a ella podrán conseguir un máximo de seis entradas por ciudad.

Los cuatro conciertos de Estopa en 2027

Y a modo recordatorio, estas son las paradas y las fechas de La Maketa Tour de Estopa.