Guitarricadelafuente explica la conexión entre su disco 'Spanish Leather' y 'La bola negra': "Cuando yo estaba creciendo, no existían referentes de este tipo"

Guitarricadelafuente es Sebastián en La bola negra, su debut en el cine que le ha valido ya el premio Descubrimiento en el SCAD Savannah Film Festival y una nominación los Gotham Audience Awards.

El cantante de Benicàssim se puso en las manos de Javier Ambrossi y Javier Calvo para interpretar este personaje cuyo guion escribieron una vez que él les dijo sí y que, de alguna manera, está conectado con su disco Spanish Leather lanzado en mayo de 2025, justo a la vez que los directores anunciaron su nombre para la película.

"Cuando empecé a hablar con Los Javis, les decía: No puedo creer que estéis hablando de todos estos temas, porque parece que pensáramos exactamente igual", cuenta el cantante y ahora también actor en una reciente entrevista en GQ Magazine.

Para el intérprete, hay "una especie de dicotomía entre lo que representaba Spanish Leather y lo que vive Sebastián". "La liberación de uno mismo frente a la represión del otro", señala en la publicación.

"Hay una especie de dicotomía entre lo que representaba 'Spanish Leather' y lo que vive Sebastián"

"Spanish Leather representa el viaje de un joven gay que deja atrás sus creencias, se lanza al mundo y descubre su lugar en él, así como dónde pertenece. Hay un descubrimiento de la excitación sexual y de la identidad", explica sobre su segundo álbum de estudio cuya gira cerró el pasado 2 de octubre en el Movistar Arena de Madrid.

Por su parte, Sebastián es justo lo contrario. "Era alguien que no podía cuestionarse nada de eso. Cuestionarlo habría sido un lujo, porque solo necesitaba concentrarse en sobrevivir", apunta sobre el joven músico que interpreta y que, como muchos otros en la época, se vio obligado a luchar en la Guerra Civil española. "No tenía las herramientas para hacerlo ni referentes a su alrededor. No había espacio para que existiera. La guerra elimina esa individualidad".

En la entrevista, el cantante se refiere a dos de sus éxitos del disco, Full Time Papi y Babieca!, en los que explora sobre qué significa la masculinidad.

"Examinaba cuál era mi lugar como hombre. Todavía no lo sé y sigo descubriéndolo, pero Sebastián no podía hacerlo", continúa sobre las dos canciones en las que aparecen las voces de los hooligans que puedes identificar con los acosadores del colegio. "Es esa energía masculina agresiva y hostil que te cuestiona y te hace sentir débil. Si repasas todas las letras, puedes encontrar muchos paralelismos y formas de relacionarlas con el personaje".

Más que un personaje y más que un disco

Guitarricadelafuente es consciente también del papel que juegan el disco y la película en los jóvenes. "Desde que salió Spanish Leather y tras el estreno de esta película, he recibido muchísimos mensajes de personas que me dicen: Me siento identificado contigo; me veo reflejado en ti. Con mensajes así, te das cuenta de lo importante que es esa representación", señala.

"Cuando yo estaba creciendo, no existían referentes de este tipo", continúa el joven de 29 años. "A mis 16, me habría encantado ver algo así en la gran pantalla, como una ventana a nuevas posibilidades".

El cantante ha ido varias veces a ver la película al cine y la última vez que lo hizo había una pareja gay de 16 años que estaba llorando mientras se daba la mano.

"Ojalá yo hubiera contado con algo así cuando era más joven"

"Cuando lancé Spanish Leather, hubo gente que me escribió diciéndome: Me estás ayudando a sentirme a gusto en mi propia piel y a mostrarme tal como soy ante el mundo. Es algo por lo que siento una enorme gratitud; ojalá yo hubiera contado con algo así cuando era más joven", insiste.

Guitarricadelafuente reconoce que hace música para sentirse comprendido y le gusta que lo que piensa resuene en los demás y recibir respuestas así.

"La película muestra cómo la vergüenza y la represión personal nos impiden ser quienes realmente somos; es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación", reflexiona. "Espero que esta representación, presente en los medios y a gran escala, ayude a alguien que viva en un lugar remoto a verse reflejado y a sentir que esa bola negra que carga en su interior se va iluminando. Quiero que sientan que, poco a poco, esa carga pesa menos".