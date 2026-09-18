Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige tu favorito

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Ya conocemos los cuatro candidatos de la semana de Pueblos especiales y ahora toca votar.

Bujalance, Torrellas de Foix, Serradilla del Arroyo o Pelegrina compiten por hacerse con el título de El Más Molón y entrar en la selección rural de Cuerpos especiales, que esta temporada ha sumado ya a dos nuevos miembros: Villablino (León) y Aroche (Huelva).

¿Qué otra localidad debería entrar ahora? ¿Y qué embajador rural debe llevarse el kit del morning de Europa FM? ¡Tienes hasta el lunes 21 de septiembre a las 07:00 horas para elegir a tu favorito en nuestra nueva encuesta!

Bujance (Córdoba) tiene posibilidades con su particular Torre de Pisa. Torrrellas de Foix (Barcelona) ha acaparado nuestra atención con el Belén viviente que este año montan el 19 de diciembre y en el que participan todos los vecinos. La capacidad de gestionar el el presupuesto de fiestas de Serradilla del Arroyo (Salamanca) tiene todavía en shock a Dani Piqueras. Y los botellones que se montan al atardecer la lado del castillo de Pelegrina (Guadalajara) se presentan como el momento ideal del día en esta localidad.

Vota ya mismo y descubre el lunes al ganador de la semana. También puedes participar con tu pueblo mandando un mensaje al 619 441 746. El equipo de Cuerpos especiales te está esperando.