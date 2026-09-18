Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige tu favorito
¡Se abren las votaciones! Desde ya mismo puedes elegir tu pueblo favorito en la nueva encuesta de Cuerpos especiales y darle el premio al pueblo más molón de la semana. ¿Cuál merece la victoria? ¿Bujalance, Torrellas de Foix, Serradilla del Arroyo o Pelegrina? ¡Vota!
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Ya conocemos los cuatro candidatos de la semana de Pueblos especiales y ahora toca votar.
Bujalance, Torrellas de Foix, Serradilla del Arroyo o Pelegrina compiten por hacerse con el título de El Más Molón y entrar en la selección rural de Cuerpos especiales, que esta temporada ha sumado ya a dos nuevos miembros: Villablino (León) y Aroche (Huelva).
¿Qué otra localidad debería entrar ahora? ¿Y qué embajador rural debe llevarse el kit del morning de Europa FM? ¡Tienes hasta el lunes 21 de septiembre a las 07:00 horas para elegir a tu favorito en nuestra nueva encuesta!
Bujance (Córdoba) tiene posibilidades con su particular Torre de Pisa. Torrrellas de Foix (Barcelona) ha acaparado nuestra atención con el Belén viviente que este año montan el 19 de diciembre y en el que participan todos los vecinos. La capacidad de gestionar el el presupuesto de fiestas de Serradilla del Arroyo (Salamanca) tiene todavía en shock a Dani Piqueras. Y los botellones que se montan al atardecer la lado del castillo de Pelegrina (Guadalajara) se presentan como el momento ideal del día en esta localidad.
Vota ya mismo y descubre el lunes al ganador de la semana. También puedes participar con tu pueblo mandando un mensaje al 619 441 746. El equipo de Cuerpos especiales te está esperando.
Vota en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige tu favorito
- 1
Bujalance (Córdoba)
Población - 7.000 habitantes | Reclamo - su particular torre de Pisa con 53 metros de altura y una inclinación de 3,5 grados, víctima del terremoto de Lisboa | Otras cosas típicas - Gran patrimonio cultural, arquitectónico y gastronómico con un castillo de la época de Abderramán III, el casco histórico conservado intacto y una tapa típica de patatas rebozadas rellenas de carne | Gentilicio - bujalanceño y bujalanceña
- 2
Torrellas de Foix (Barcelona)
Población - 2.700 habitantes | Reclamo - las fiestas, que van del Belén vivo de Torrellas de Foix a un encuentro de Capoeira | Otras cosas típicas - el río Foix, la Font de Les Dous y los vecinos | Gentilicio - torrellenco y torrellenca
- 3
Serradilla del Arroyo (Salamanca)
Población - 30 habitantes | Reclamo - el atardecer al lado del castillo | Otras cosas típicas - su situación en el Parque Natural del Río Dulce, el castillo del siglo XII-XIII del que solo quedan tres paredes (literal) y que fue sede de verano del obispo de Sigüenza y la plaza donde se juntan en las fiestas | Gentilicio - pelegrineros
- 4
Serradilla del Arroyo (Salamanca)
Población - 120 habitantes | Reclamo - las fiestas y la capacidad para gestionar el presupuesto para estirarlo durante una semana con días temáticos (del mayor, de niños...) | Otras cosas típicas - el deporte al aire libre en la montaña, el Vía Crucis en Semana Santa con los pueblos de alrededor y la gente que va de visita y acaba comprándose una casa.