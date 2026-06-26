¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 29 de junio al 3 de julio

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y toca sacar fuerzas para afrontar la recta final del curso escolar.

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus te dan el chute de energía que necesitas cada día llenando la mañana de risas, buen rollo y los mejores invitados. Esta semana en Cuerpos especiales se pasarán por el estudio músicos y actores y los presentadores charlarán con los oyentes en la sección Pueblos a pueblos y el concurso Cuerpo a cuerpos.

Además, vendrán también los colaboradores habituales Jorge Yorya, Arturo Paniagua, Espido Freire, Carmen Romero, Santos Solano, Bertus y Juan Sanguino. ¡No te lo pierdas!

Lunes, 29 de junio - María León y Zack Gómez

Empezamos la semana con los actores María León y Zack Gómez, que vienen a presentar la película Nueve reinas de la que ya nos había hablado su otro protagonista Fernando Guallar en marzo.

También estarán en el estudio los habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua.

Martes, 30 de junio - Paula Koops

El martes tenemos la visita de Paula Koops, que se prepara para el final de Tu cara me suena y el concierto de Europa FM en las fiestas la Semana Grande de Santander. ¿Qué tendrá preparada para la cita?

La entrevista del martes aún no está confirmada pero sí que estarán los colaboradores Jorge Yorya y Espido Freire.

Miércoles, 1 de julio - Álex de la Iglesia

El miércoles es el día de Álex de la Iglesia, que viene a presentar la película Minions y Monstruos, que supone su debut como director de la famosa saga animada.

También vienen al estudio Carmen Romero y Jorge Yorya

Jueves, 2 de julio - Cris Lora

Cris Lora, ganadora de OT 2025, nos visita el jueves con su single recién lanzado E un delirio.

Y también estarán Santos Solano y Jorge Yorya.

Viernes, 3 de julio - Éxtasis

Éxtasis despide la semana con música. La banda catalana charlará con Nacho y Lala de su gira Qué les voy a decir, que pasará por Sonorama Ribera y que terminará el 20 de febrero de 2027 en La Riviera con la presentación de su nuevo disco.

Estarán también nuestros habituales de viernes Bertus y Juan Sanguino.