Fernando Guallar confiesa que le gustaría ver el biopic de Pau Donés: "Se me quedó algo ahí con él"

Fernando Guallar se ha estrenado en el teatro con Rompientes , una obra dura que invita a la reflexión sobre la empatía y los límites que nos tenemos que poner a veces para protegernos. El actor de Velvet Colección y Luis Miguel habla también de su próxima película, 9 lunas ; y reconoce que no le importaría ver el biopic de Pau Donés .

La entrevista de Fernando Guallar en Cuerpos especiales ha empezado con un pequeño incidente que ha provocado las risas del actor y de los dos presentadores.

Resulta que Eva Soriano y Nacho García se han pasado la mañana promocionado su obra en el Teatro Abadía como Rompedientes y el título en realidad es Rompientes. El momento ha sido surrealista porque, entre otras cosas, el título propuesto por Eva y Nacho es más de matinal con niños y su nuevo trabajo, junto a la actriz Rebeca Hernando, es todo lo contrario.

"Es abrirse en canal ante un suceso", ha dicho el actor al hablar de la obra que cuenta la historia de "una pareja que se rompe ante un suceso". "Ellos viven tranquilamente, tienen una vida cómoda y privilegiada, y se quiebra ante la llegada de una serie de cadáveres a una playa". Los fallecidos son personas que llegan a nuestra costa en busca de una vida mejor y eso les modifica. "Cada uno tiene su manera de gestionarlo".

La función se divide en dos monólogos. "Primero ella cuenta la historia y luego él viene a contar la suya, su punto de vista. Son bastantes antagónicos. Es un poco catarsis", ha apuntado el actor sobre la obra que explora el impacto que tienen los acontecimientos mundiales en nuestra vida.

"Al ver la función te das cuenta de que tienes un privilegio", ha seguido reflexionando en algo. "Vives en un mundo en el que las riquezas están distribuidas de según qué manera y qué menos que, hay un frase que dice mi personaje, con lo poco que desean lo mejor es no poner piedras en su camino. Qué menos que ponerles las cosas fáciles", ha seguido el intérprete, que celebra que la obra le ponga rostro a esas personas que luchan por una vida mejor.

"Es la primera vez que he entendido que el proyecto está muy por encima de mí"

"De repente te ves ahí y dices, yo también he acabado sucumbiendo al sistema", ha añadido el actor para el que esta obra es su debut teatral. "Tengo un monólogo de 50 minutos. Estaba muy acojonado. Pero también es la primera vez que he entendido que el proyecto está muy por encima de mí. Estamos poniéndonos al servicio de algo que hay que hacerlo", ha dicho feliz de estar haciendo "algo muy bonito".

Rompientes plantea hasta dónde estamos dispuestos a llegar con la empatía y pone sobre la mesa una realidad. "Hay que poner límites para nuestra propia supervivencia", ha señalado el actor que se define como muy sensible pero que asegura que respecta a la gente que decide ponerse un poco de lado. "Es verdad que me gustaría a que fuese de otra manera, pero hay mucha gente que no lo sabe hacer. En lugar de denunciar, hay que preguntarse por qué lo hacen".

"Es una pieza muy intensa, muy humana. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido mirar a las caras de las personas", reflexiona.

'9 Lunas', Italia y Pau Donés

A Rompientes se une un nuevo proyecto. Fernando Guallar presenta en el Festival de Málaga la película 9 Lunas. "Es la historia real de un hombre trans que se queda embarazado. Hemos recibido mucho hate por todas partes". ha dicho sobre el cartel que presenta a un hombre embarazado.

Después de tantos años siendo el novio, el enamorado... El actor ha cambiado de rol y también de época. Ahora quiere hacer trabajos sobre temas de actualidad y uno de sus nuevos proyectos le ha llevado a Italia, aunque no puede contar mucho más. "Reventé el Duolingo", ha contado sobre los dos meses que pasó en Roma rodando esta producción a la que que se presentó sin tener ni idea del idioma.

Ahora ya lo domina y sus planes pasan por seguir rodando en Italia aunque tampoco le importaría volver a México donde disfrutó mucho con la serie de Luis Miguel. Al hilo de este biopic ha salido el tema. ¿Cuál le gustaría interpretar?

"Me generaba mucho respeto escucharlo. Y luego una lección de vida y de muerte estupenda"

A sus dudas iniciales, le ha seguido una reflexión en alto: "¿Sabes un tío que me parece increíble y no me importaría nada ver su biopic? Pau Donés". "Me parecía un grande. Contar los principios y luego qué bonito el canto a la vida que hizo", ha seguido reconociendo su admiración hacia el cantante: "Se me quedó algo ahí con él. Me generaba mucho respeto escucharlo. Y luego con una manera de entender la vida... Una lección de vida y de muerte estupenda".

La propuesta se queda en el aire y también una última idea. Fernando Guallar está preparándose para hacer otros proyectos como doblar películas de animación o hacer algún audiolibro. ¡Tomamos nota!