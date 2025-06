¿Quiénes son los próximos invitados de 'Cuerpos especiales'? Las entrevistas del 16 al 20 de junio

Las risas están garantizadas cuando Eva Soriano y Nacho García comandan el equipo de Cuerpos especiales. Comedia de servicio ciudadano salpicada de las entrevistas a los referentes de la música y la interpretación que se pasarán por el morning de Europa FM.

Lunes, 16 de junio - The Hives

La banda sueca The Hives llegarán a Cuerpos especiales dispuestos a demostrar por qué llevan más de 30 años en la cima del rock con su nuevo single Enough is enough.

Martes, 17 de junio - Sin determinar

Miércoles, 18 de junio - Dani Fernández

Dani Fernández se acercará para presentar su documental Dani Fernández. Todo cambia, en el que hace un repaso personal por su carrera hasta verse convertido en uno de los iconos del pop-rock nacional.

Jueves, 19 de junio - Clara Galle

La joven Clara Galle se convierte en una atleta de élite en Olympo, la nueva serie que protagoniza y de la que dará todos los detalles durante su visita al estudio

Viernes, 20 de junio - La Paloma

En el mismo día de su lanzamiento, La Paloma se pasará por Cuerpos especiales para presentar Se lo que quiero, el segundo disco de la banda madrileña.