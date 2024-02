Pablo Alborán rompe a llorar durante un concierto en Boston: "Tantas lágrimas de felicidad"

La carrera de Pablo Alborán crece de forma exponencial. Además de ser uno de los cantantes más exitosos de nuestro país, ha logrado conquistar los corazones de fans por todo el mundo, como se está viendo con su gira La cu4rta hoja por Estados Unidos.

El malagueño comenzó el 9 de febrero en Miami y en las últimas semanas ha actuado en Houston, San José o Los Ángeles, entre otras ciudades. Todavía le quedan varios conciertos en Norteamérica y el 10 de marzo pondrá el broche final en Puerto Rico, siendo este el único show en Latinoamérica.

Este miércoles ha actuado en el Orpheum Theatre en Boston (Massachusetts) ante una audiencia totalmente entregada y lista para disfrutar de sus clásicos y las canciones del nuevo disco. El calor de sus fans han enternecido su corazón y ha roto a llorar de felicidad, un sentimiento que no ha querido disimular.

"Sólo deseo de verdad que... Ojalá en algún momento de vuestra vida alguien los haga sentir como me hacéis sentir a mí", reflexionaba Pablo.

Él mismo ha compartido unas imágenes de su concierto en Boston y ha querido hacer referencia a su emotivo momento. "BOSTON!!!!! It was such an amazing night!! Las noches como las de hoy me recuerdan la ilusión por la cual me dedico a la música. Gracias por tantas lágrimas de felicidad!", ha escrito en Instagram.

La siguiente parada de Alborán es Nueva York.

Pablo Alborán anuncia un "largo descansito"

El futuro del intérprete de Solamente tú es incierto, aunque ha dejado caer que tras su concierto en Puerto Rico se va a tomar un descanso para digerir unos años de tantas emociones. "Y después [de la gira] a descansar una larga temporadita", compartía en sus redes.

No hay que olvidar que su disco La cu4rta hoja recibió cinco nominaciones en los Premios Latin Grammy 2023 y una en los Grammy 2024.

Desafortunadamente, no se llevó ninguna estatuilla. No es la primera vez, ya que en toda su carrera ha estado nominado 26 veces al Latin Grammy y tres al Grammy y no ha conseguido ni un solo gramófono.

