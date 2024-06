Eva Soriano tiene herpes: "Si me comes la boca te conviertes en La Roca"

A pesar de que el ánimo general es que el verano consiste en una especie de paraíso en el que apenas existen las dificultades, lo cierto es que los problemas más terrenales siguen muy presentes. Y sino que le pregunten a Eva Soriano.

"He desarrollado una pequeña enfermedad", ha explicado en Cuerpos especiales, motivo por el que han aparecido un par de herpes en la parte superior del labio. De hecho, Nacho García ha especificado que hay "uno bastante grande", al cual llaman "Adolf Herpes" por su ubicación.

Sin embargo, lo que de verdad molesta a la presentadora es la gente que simula ser "chamana de herpes" o "el oráculo de las enfermedades autoinmunes". "Yo ya conozco mi cuerpo", ha explicado en su sección Eva le grita a una nube, sabedora de que el causante de los herpes es la irritación de la zona debido al constante frote por el exceso de mucosidad, añadiendo que ponerse "enfermo en verano es totalmente lícito".

Además ha advertido de las posibles consecuencias que podría llegar a tener su afección. "Si me comes la boca ahora te conviertes en La Roca de Los 4 Fantasticos; te exfolio el labio", ha declarado, haciendo suya la frase de que quien avisa, no es traidor.

