Bertus, Eva Soriano y Nacho García cantan 'Sonia y Selena', la canción del verano compuesta por el fantasma de Madrid

Bertus vuelve una semana más a Cuerpos especiales para traer una historia de las que quitan el hipo. Es la historia del fantasma de Madrid, el fantasma de San Ginés (de la catedral, no de la chocolatería), que se le apareció recientemente cuando estaba volviendo de fiesta por el centro de la ciudad.

Resulta que el fantasma, que data del siglo XIV, le quiso asustar pero el colaborador del morning de Europa FM sabía sus intenciones y no se dejó amedrentar. Le plantó cara y la preguntó por qué no se iba de una vez si sus asesinos ya estaban tiesos... "No ha habido justicia, yo no voy a descansar nunca en paz", le dijo.

El fantasma no se quiere ir y Bertus, siempre servicial, le preguntó: "¿Yo puedo hacer algo por ti? ¿Te puedo hacer una entrevista?". "No, pero yo soy compositor. Hago música, me gustan mucho las canciones del verano, hace mucho que no sale ninguna canción del verano y yo he compuesto una", respondió. "Mi ilusión es que en la radio nacional suene mi tema".

El fantasma compone pero no canta, y quienes han prestado su voz a su composición son Bertus, Eva Soriano y Nacho García, que lo han dado todo cantando Sonia y Selena a tres voces. ¡Dentro música!

La letra de 'Sonia y Selena' de El fantasma de Madrid

[Bertus]

Esto es muy serio, no es ningún farol

Han desaparecido dos divas de la canción

[Eva]

Reinas del verano con tacón y brillos

Si no actuamos pronto, estamos perdidos

[Estribillo]

Dónde se esconden Sonia y Selena

Una era rubia y la otra era morena

Cuerpos perfectos, supersiliconados

Sin sus canciones no existirá el verano

Quedan dos meses para cambiar de estación y ya tenemos temazo para que suene en todas las discotecas.