Pregunta a One Direction

El próximo miércoles 15 de febrero desde Euroclub llamaremos a los chicos de One Direction para que respodan vuestras preguntas.

One Direction siguen imparables de gira presentando su primer disco Up All Night por todo el mundo. En Euroclub hemos apostado por ellos desde el principio y ahora tienes la oportunidad de preguntarles lo que quieras porque ¡los tendremos en directo!

Así que piensa bien lo que les quieres preguntar: sobre su gira, su disco, cuando vendran a España... ¡todo lo que quieras! Deja tu pregunta en los comentarios de esta noticia porque el próximo miércoles 15 de febrero llamaremos en directo a los chicos de One Direction para que respondan a las preguntas de sus fans.