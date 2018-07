Momentos teniente: canciones en inglés que parece que digan cosas en español

Repasamos algunos de los llamados ‘ Momentos Teniente’ , es decir, canciones en inglés que parece que digan algo en español. Pero no nos equivoquemos, aunque no nos enteremos siguen estando escritas en inglés. Hemos repasado los más importantes en Euroclub con Laura Trigo . ¡No te los pierdas! ¿Qué entiendes tú?

Seguro que alguna vez has escuchado una canción en inglés en la radio (en Europa FM, por supuesto) y te has quedado con la sensación de que te ha parecido escuchar algo en español. Tranquilo, no eres un rarito, se trata de un efecto muy común llamado ‘Momento Teniente’, producido por la malinterpretación por parte de nuestro cerebro del inglés fonético de muchos temas musicales.

Desde que alguien con mucho oído descubriera que en la mítica Billy Jean de Michael Jackson se podía escuchar claramente “tú quieres una manzana” en vez de “the kid is not my son”, muchos otros artistas se han sumado a la lista de castellanoparlantes esporádicos. ¡Si hasta ha dado para hacer una sección en El Hormiguero de Antena 3!

La mismísima Rihanna ha sido protagonista de varios momentos teniente en algunas de las canciones de su álbum Good Girls Gone Bad. Tan solo empezar la canción Disturbia, en el minuto 00:31, podemos escuchar claramente como la de las Barbados dice “huele a filetes”. Pero ese no es el único momentazo spanglish, y es que en el minuto 00:30 de Please Don’t Stop the Music la cantante reconoce tener un poco de calor mientras claramente escuchamos “ay, me he quemado”.

Mientras estos parecen clarísimos, hay otros en los que encontramos división de opiniones entre quienes los escuchan. Es el caso de la canción que dio la fama al cantante canadiense Justin Bieber. Y es que en Baby, Bieber parece decir con mucha claridad “no me pises” en el minuto 1:28. No hace falta avanzar tanto en la siguiente canción, y es que tan solo empezar el tema Blurred Lines de Robin Thicke y Pharrell Williams podemos escuchar un polémico “hey mariquita”, cuando en realidad la letra dice “everybody get up”. Katy Perry parece haberse sumado a esta moda inesperada, y es que en su canción Fireworks podemos escuchar en el minuto 1:19 como la cantante pronuncia “comen lechuga los dos”, cuando en realidad la cantante dice “come on show 'em what your worth”.

Pero si hay un Momento Teniente por excelencia se trata del realizado por Paulina Rubio. La chica dorada hizo reír en 2012 a media España con su canción Boys Will Be Boys, en la que en el estribillo podemos escuchar como ‘confiesa’ “se la chupé a Ralph”. ¿Y quién no ha cantado este verano el temazo ‘I Took A Pill In Ibiza’ (linkear en lo que está en rojo: ) de Mike Posner? Pues tengo una mala noticia: por mucho que lo intentéis en ningún momento dice “sale el sol”, sino que dice “a sad soul”. Siento haberos destrozado el verano…

