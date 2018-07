Llega el mejor dance con Europa Baila Volumen 4

¡Ya está a la venta la cuarta edición del disco de Europa Baila! El programa que pone ritmo al fin de semana vuelve con un doble recopilatorio con lo mejor y más actual de la noche, todos los éxitos que suenan en Europa Baila remezclados por los mejores DJ's internacionales.

Martin Garrix, Fedde Le Grand, Ellie Goulding, Dimitri Vegas, DJ Valdi, Hardwell o Lana del Rey son algunos de los artistas que suenan cada fin de semana en Europa Baila, los viernes de 1h a 4h de la madrugada y los sábados de 22h a 4h y que están incluidos en Europa Baila Volumen 4.

CD1

1. J. Jefferson - Black Harmonica

2. New World Sound & Thomas Newson ? Flute

3. Tujamo & Plastik Funk Feat. Sneakbo - Dr. Who - Uk Radio Edit

4. Martin Garrix & Jay Hardway - Wizard

5. Fedde Le Grand - Where We Belong

6. Marcos Rodriguez & Quique Tejada - Tarantela

7. Ellie Goulding - Burn - Tiesto Remix

8. Jasper Forks - Another Sleepless Night

9. Rebel Feat. Sidney Housen - Black Pearl

10. 4Noize Feat. Steve Howard - Dance Free

11. Blasterjaxx - Mystica

12. Wrexter - Cricka

13. DJ Scotty Boy Feat. Sue Cho - Shiny Disco Balls

14. Federico Scavo - Balada - Vocal Mix

15. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Sander van Doorn - Project T

16. Sean Finn - Cold as Ice - Crazibiza Remix

17. Dannic feat. Bright Lights - Dear Life

CD2

1. DJ Valdi Feat. Peter Pou - Can You Feel The Love ? Geo Da Silva & Jack Mazzoni Remix

2. Jidax & Enzo Darren Feat. Chester Rushing - Paint The World

3. Hardwell - Molotov (CD 2) 4. The Partysquad & Dirtcaps - How Many DJ's

5. Maik Ibane - So Get Up

6. Dimitri Vegas & Like Mike vs. DVBBS & Borgeous - Stampede

7. SESA - Bring The Noise

8. Nemowave, Sweet Ross - Freedo

9. Crazibiza Feat. Jerome Robins & MC Flipside - Like That - Slideback Remix

10. Jose Amor Feat. Kevin Manero - Junk Eater

11. Criminal Vibes - Calabria - Sean Finn Edit

12. Quique Tejada Feat. Estela Martin - Immortal Love

13. Laidback Luke & Peking Duk - Mufasa

14. Ninerola - Octopussy

15. Nadi & Javier Holland - Level Up

16. Sir Lewis - Shaki Riddim - F&S Remix

17. Lana Del Rey - Young & Beautiful - Cedric Gervais Remix