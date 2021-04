Javi Sánchez

Siempre me han echado la bronca por ser "el hablador" de la clase, hasta que un día descubrí que lo de hablar por los codos podía ser una forma de vida ¡y creo que desde entonces no me callo!

¿Ese que manda notas de voz de tres minutos? Soy yo.

Con 14 años conseguí que me compraran un equipo DJ, algo que desde ese día han sufrido mis vecinos...

Encontré en la radio ese punto donde los dos caminos se juntaban, podía hablar y además hacerlo sobre la música que estaba poniendo.

Como DJ he pasado por algunos de los clubs y festivales más importantes del país, y me considero un afortunado por ello. Todavía tengo ese cosquilleo del primer día antes de subirme a cualquier cabina. Además me gusta el mundo de la edición de sonido y la producción musical. Me encanta preparar mis propios mashups o remixes para pincharlos en eventos.

¿Otros mundos que me gustan? El diseño gráfico y la fotografía. Me encanta hacer fotos, aunque sea con la cámara del móvil. También me doy un salto al mundo del diseño de vez en cuando para algunas marcas pequeñas o para mis propios carteles de las fiestas en las que pincho.

Ahora que nos conocemos más, ¿nos escuchamos en Europa FM