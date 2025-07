Mi nombre es Marta Nogales y estoy superemocionada de poder acompañarte todos los días en Europa FM. Aterrizo en esta nueva aventura con muchas ganas y después de haber pasado por otras emisoras del país, habiendo tenido claro desde que tengo uso de razón que quería dedicarme a la radio musical.

Confieso que soy un altavoz andante, también porque tengo la manía de hablar a gritos pero ese es otro tema, y soy de las que solo con escuchar un segundo de una canción ya sé lo que viene detrás así que me encantaría poder compartir mi pasión contigo.

Me flipa escuchar todo tipo de música aunque Pablo López, Leiva, Sidecars, Melendi, One Direction, David Bisbal, Aitana o Álvaro de Luna, entre otros muchos que ya te iré descubriendo, siempre se llevarán mi guiñito especial.

Amo las redes sociales y soy un poco adicta a TikTok y a los stories de Instagram pero como buena millennial con sus nervios, a veces tengo que recordarme cuando subo uno que no me persigue un oso. También me gusta mucho viajar, reírme, los koalas, los pepinillos y la palabra ‘gordi’, pero lo que más es poder hablar contigo a través de la música y de Europa FM en tu radio, móvil u ordenador. ¡Te espero!