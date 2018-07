Entrevista con Wally Lopez: "En Insomnia sonará música electrónica que ponga los pelos de punta"

Wally López se estrena como DJ residente en Europa FM al frente de Insomnia , el nuevo programa nocturno de Europa FM que arranca el 1 de diciembre y que se emitirá de lunes a viernes. "Música electrónica de altísima calidad sin miedo a estilos o etiquetas, eso sí, tiene que ponerme los pelos de punta, si no, no sonará", así lo define Wally López .

¿Cómo surgió tu incorporación a Europa FM?

La verdad es que me iba a tomar un tiempo de descanso radiofónico, pero que una radio como Europa FM te llame para darte la oportunidad de hacer ese programa que llevo dentro de mí y que incluso había empezado a dar forma es una pasada y no podía dejarla pasar.

¿Qué te hizo elegir Europa FM?

Pues el feeling que he tenido desde que saque mi álbum Follow Me ya que ha sido la radio que más me ha apoyado y el que me dejaran total libertad para hacer mi proyecto. También la ilusión que tenían con mi fichaje desde la directiva.

Acepto críticas, pero no soporto la falta de respeto en las redes sociales

¿Cómo es INSOMNIA?

INSOMNIA es un programa de música electrónica de altísima calidad y que estará producido como si de un tema se tratase. Le estoy dando el mismo cariño y forma como cuando produzco un tema, si lo comparamos con la cocina, cada noche será un menú degustación de un restaurante con 3 estrellas.

¿Qué música podremos escuchar en el programa?

Música electrónica de altísima calidad sin miedo a estilos o etiquetas, eso sí, tiene que ponerme los pelos de punta, si no, no sonará.

¿Qué es lo más complicado de ser DJ?

Mantenerse en la cresta tantos años y encontrar motivaciones día a día.

¿Siempre quisiste dedicarte a esto o de pequeño soñabas con ser astronauta, futbolista o médico?

De pequeño quería ser piloto de aviones y en este descanso radiofónico que me iba a tomar iba a retomar esos estudios (risas) pero una vez más la música quiere que vaya en un avión... de pasajero (risas).

Tienes casi 100.000 seguidores en twitter. ¿Cómo gestionas esa cantidad de fans?

Sin ellos no sería posible estar aquí así que intento corresponderles con el mismo amor que ellos me dan a mí.

¿Cómo llevas las felicitaciones y las críticas desde las redes sociales?

Sin son con sentido y con una base razonada, llevo bien tanto unas como las otras, lo que no soporto es la falta de respeto.

¿Qué ha sido lo más curioso que te ha ocurrido en la calle con algún seguid@r?

Me pasa de todo, pero últimamente la gente me hace fotos conduciendo y lo suben a sus redes sociales, ¡son como paparazzis! (risas).

¿Qué diferencia hay entre pinchar en una cabina de radio y en una discoteca o un gran evento?

En la radio tienes que más o menos imaginarte cómo será la reacción de la gente que te está escuchando... también puedes arriesgar más... en un club o evento vas viendo la reacción de la gente y tienes que ir más al grano.