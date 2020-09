Aparenta 13 años pero tiene 32: Denís Vashurin, el hombre que no envejece

Alejandra Castelló nos trae a Levántate y Cárdenas el curioso caso de Denís Vashurin, un hombre que vive en la región rusa de Primorie. Cuando tenía 13 años su cuerpo dejó de desarrollarse y aunque tenga actualmente 32 conserva el aspecto que tenía entonces.

En una entrevista para Spdnoticias, Vashurin explica que empezó a darse cuenta que crecía más lento que el resto de sus amigos, pero que eso no afectó a su vida social ni escolar. Seguía sacando buenas notas, incluso en educación física, incluso mejor que el resto.

Eso sí, a pesar de que confiesa que nunca ha ido a un especialista porque "se encuentra bien y nunca ha tenido problemas de salud", reconoce que a pesar de su apariencia de adolescente, tiene las mismas dolencias que cualquier otro hombre de su edad: "Muchas personas creen que físicamente me siento tan joven como aparento, pero tengo los mismos dolores y molestias que otros adultos", explica.

Y aunque intenta llevar un vida normal, Denís ha tenido que lidiar con algunas situaciones debido a su aspecto físico. En una ocasión le detuvo un inspector de tráfico porque pensaba que era un niño que había pegado su foto en el carnet de conducir de un adulto, y está cansado de dar explicaciones sobre su aspecto.

"No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto, no juzgues", afirma asegurando que prefiere continuar viviendo en la aldea donde se crió porque allí ya nadie le hace preguntas.