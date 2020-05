Brian May, guitarrista de Queen, hospitalizado por ‘desgarrar en pedazos’ sus glúteos

El músico ha necesitado asistencia médica después de destrozarse los glúteos mientras trabajaba en el jardín de casa . Brian May , de Queen , ha explicado su estado de salud en las redes sociales y ha aclarado que no tiene nada que ver con el coronavirus .

Brian May, el guitarrista de Queen, ha sido ingresado en un hospital por sufrir un accidente en casa cuando trabajaba en su jardín.

A través de las redes sociales, el músico, de 72 años, ha relatado lo sucedido: "He logrado romper mi Gluteus Maximus en pedazos" y añade que "de repente me encontré en un hospital siendo escaneado para averiguar exactamente cuánto daño me había hecho realmente".

Asimismo, también explica que, durante un tiempo "no podré caminar", necesitará ayuda porque tiene dolor. Y añade que, durante un tiempo estará desconectado y descansando en casa, ya que solamente quiere "un poco de silencio curativo".

Por otra parte, Brian May ha aclarado que su hospitalización no tiene nada que ver con el coronavirus.

El accidente ha sucedido poco después de que Queen y Adam Lambert lanzaran una versión solidaria de 'We Are The Champions', cambiando la letra. Los beneficios de esta canción se destinarán a 'COVID-19 Solidarity Response' para la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsada por la Fundación de Naciones Unidas como apoyo a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus.