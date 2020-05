Queen y Adam Lambert lanzan una nueva versión de ‘We Are The Champions’ para recaudar fondos para los sanitarios en la crisis del coronavirus

Queen presenta una nueva versión de su clásico 'We Are The Champions' junto con Adam Lambert . La banda han grabado la canción, titulada 'You Are The Champions', cuyos beneficios se destinarán a 'COVID-19 Solidarity Response' para la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsada por la Fundación de Naciones Unidas como apoyo a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus .

Queen y Adam Lambert versionan 'We Are The Champions' / YouTube

Queen se suman a la lista de artistas que lanzan canciones solidarias contra el coronavirus y presentan una nueva versión de 'We Are The Champions'.

El tema ha sido grabado virtualmente entre Inglaterra y Los Ángeles, los miembros de la banda, Brian May y Roger Taylor junto con Adam Lambert han lanzado 'You Are The Champions', esta nueva versión del clásico. Asimismo, es la primera canción que Lambert tocó junto con Queen en una actuación en American Idol en 2009.

Los beneficios se destinarán al fondo 'COVID-19 Solidarity Response' para la Organización Mundial de la Salud impulsada por la Fundación de Naciones Unidas como apoyo a los sanitarios. Este Fondo proporciona herramientas y recursos para los trabajadores sanitarios de todo el mundo, como EPI, tests o formación. Además, también trabajan para el rápido desarrollo de una vacuna y tratamientos.

Esta versión solidaria nació cuando Brian May y Roger Taylor improvisaron 'We Are The Champions' en un directo de Instagram durante el confinamiento, donde se unió Lambert que cambió el estribillo y cantó: "You Are the Champions" (Vosotros sois los héroes).

Queen es una de las bandas que ha tenido que aplazar sus compromisos profesionales, como su gira de conciertos en Inglaterra y Europa.

'WE ARE THE CHAMPIONS', UN HIMNO

Desde su lanzamiento, en octubre de 1977, 'We Are The Champions', compuesto por Freddie Mercury, se ha convertido en un himno de la victoria, uniendo a equipos deportivos y estando presente en muchas celebraciones en los campos de todo el mundo. Este eterno himno suena frecuentemente en la línea de llegada de las carreras de coches y también se ha vuelto sinónimo en eventos en distintos campos, fútbol y campeonatos de baloncesto e incluso (sin apoyo oficial de la banda) en campañas políticas presidenciales.

En su momento, Mercury confesó que "Quería componer algo que todo el mundo pudiera cantar juntos. Y al mismo tiempo, pensé que sería bonito hacer una canción sobre la victoria y que tuviera un significado para cada persona".