20 canciones que cumplen 20 años en 2020

Uri Sabat nos trae cuatro temazos que este 2020 cumplen 20 años ... ¡Aunque nos parezca mentira! 'Yellow' de Coldplay , 'Rock DJ' de Robbie Williams , 'All The Small Things' de Blink 182 o 'One More Time' de Daft Punk . ¡Pero además nosotros te traemos 15 más en una playlist que te va a encantar!

El tiempo vuela y muchas veces nos damos cuenta con la música o el cine, cuando nos fijamos en el año de estreno de canciones o películas que recordamos mucho más cercanas en el tiempo. En el 2000 surgieron muchos temazos que aunque nos parezca mentira ya han cumplido dos décadas y Uri Sabat nos trae algunos de ellos.

COLDPLAY - YELLOW

Incluida todavía en el repertorio de sus últimas giras, 'Yellow' es uno de los temas más emblemáticos de la banda de Chris Martin. Este tema forma parte de Parachutes, el primer álbum de Coldplay que se lanzó en julio del 2000.

ROBBIE WILLIAMS - ROCK DJ

Este éxito de Robbie Williams contaba además con uno de los videoclips más potentes de la época, que incluso llegó a ser censurado en algunos países. 'Rock DJ' estaba incluida en el cuarto disco en solitario de Williams, llamado Sing When You're Winning, publicado en julio del 2000.

BLINK 182 - ALL THE SMALL THINGS

Blink 182 fue una de las bandas estrella de los 2000, siendo uno de los grandes referentes del pop con toques punk que tan de moda se puso a principios de milenio. En el videoclip de 'All the small things' Tom Delonge, Travis Barker y Mark Hoppus parodiaban bandas y artistas populares como Backstreet Boys, con su éxito 'I Want It That Way', Ricky Martin, Britney Spears, Christina Aguilera, Mariah Carey o *NSYNC.

DAFT PUNK - ONE MORE TIME

Uno de los grandes éxitos de Daft Punk, se publicó como single en noviembre del 2000 y un año después fue incluida en el álbum del dúo francés, Discovery.

Pero estos no son los únicos éxitos musicales del 2000, a continuación te dejamos una lista de canciones que seguro que has bailado mil veces y que quizá no eras consciente de que ya han cumplido 20 años:

U2 - BEAUTIFUL DAY

BON JOVI - IT'S MY LIFE

BRITNEY SPEARS - ...OOPS! I DID IT AGAIN

ALEJANDRO SANZ - CUANDO NADIE ME VE

MADONNA - MUSIC

LINKIN PARK - IN THE END

EMINEM FEAT. DIDO - STAN

*NSYNC - BYE, BYE, BYE

THALIA - ARRASANDO

JENNIFER LOPEZ - LOVE DON'T COST A THING

MÓNICA NARANJO - SOBREVIVIRÉ

LA OREJA DE VAN GOGH - LA PLAYA

NO DOUBT - EX GIRLFRIEND

LUIS FONSI - IMAGÍNAME SIN TI

CHRISTINA AGUILERA - VEN CONMIGO

PINK - THERE YOU GO