Cristian Ariel

Siempre he sido una persona tranquila pero a la vez bastante inquieta. Desde muy pequeño veo programas de humor, bromas y siempre deseaba trabajar en esto.

De pequeño gastaba bromas a mis compañeros, operadoras de teléfono o simplemente a un teléfono al azar. También me gusta que me las hagan a mi, las acepto muy bien, porque eso me abre una puerta a una posible venganza jajajaja ¡SI LAS HACES ACEPTAS LAS QUE TE HAGAN!

Creo que es muy importante la risa en la vida, es una forma de cargar energía positiva.

En 2011 tuve la suerte de que Javier Cárdenas, al que seguía desde el 2003, me diese la grandisima oportunidad de colaborar en Levántate y Cárdenas. Para mi fue el inicio para cumplir mi sueño. Espero seguir creciendo en este mundo y aportar mi granito de arena para hacerle un día diferente a las persona a la que le hago la broma.

Es increíble trabajar con Javier, Tony, Cantón y todo el equipo al cual le agradezco todo lo que me enseñan día a día y el apoyo que recibo de ellos.