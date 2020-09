Leo Urban: "Cuando estoy escalando no siento miedo, solo pienso en la concentración"

Leo Urban escaló el pasado jueves la torre Agbar de Barcelona, de 144 metros de altura, descalzo, sin arnés y sin ninguna sujeción de seguridad. Esta es la segunda vez que subía este edificio (la vez anterior en 2019) pero la primera en hacerlo descalzo.

"Lo que realmente uno debería sentir en esos momentos es miedo, pero realmente lo que yo siento es todo lo contrario. El miedo lo siento antes de lanzarme a hacer este tipo de cosas, cuando me estoy preparando, me imagino que estoy escalando y todo lo que puede pasar, tanto bueno como malo", nos explica cuando Javier le pregunta si no siente miedo cuando está escalando y ya lleva suficiente altura.

"Pero una vez que estoy escalando, lo único que sucede, lo único que está en mi mente es la concentración. Cómo poner mis pies, llenarme de este momento presente que es mágico y único. Pero claro, cualquier fallo puede ser fatal", reconoce.

Estos retos siempre los realiza sin pedir permiso y luego recibe una multa por parte de las autoridades. En el caso de la torre Agbar, la policía lo identificó antes de empezar a subir y una vez completada la acción le abrieron una investigación por desorden público, desobediencia y daños al edificio.

"En este caso fue un poco diferente porque la policía ya me estaba esperando, ya sabía que iba a subir pero no cuándo iba a subir. Como me habían arrestado antes dos veces, me dijeron 'Leo, si subes esta vez ya no es solo la multa por escalar la torre. Ya hay una desobediencia a la policía y ya esto va para tribunales y todo eso'", explica diciendo que en esta ocasión se enfrenta a algo nuevo y no sabe cómo irá.

Aún así, Leo nos confiesa que hace mucho tiempo que decidió vivir la vida que quiere y perseguir su sueño, aún sabiendo los riesgos que conlleva.

"Al día a día, no somos tan conscientes como cuándo yo hago este tipo de cosas. No digo que lo que hago sea más seguro pero son muchos años de preparación tanto física como técnica y estoy preparado para lo que pueda suceder. Aunque sé que no existe el riesgo cero", añade.

Este popular escalador francés practicante de parkour cuenta con diversas acciones, entre ellas escalar la torre Eiffel o el hotel Meliá de Barcelona el pasado julio.