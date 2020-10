Melyssa se enfrenta a Tom y a Sandra y rehace su vida con un antiguo amor

Como siempre, Alejandra Castelló nos trae todo el salseo televisivo y no podíamos pasar por alto el último programa de La Isla de las Tentaciones, en el que los ex concursantes se reencontraban con sus ex parejas, ex amantes y demás 3 meses después.

Tras empezar con el reencuentro entre Pablo y Mayka, donde el DJ murciano volvió a demostrar ser todo un caballero regalándole un nuevo oso de peluche tras la quema de Rosito, llegó el primer plato fuerte con el reencuentro ente Marta, Lester y Patricia.

Pero también pudimos ver algunas imágenes de las últimas hogueras de confrontación que no vimos en el anterior programa, donde Lester dijo algunas lindezas como "que había estado con ella sin ser un pibón", después de que ella se metiese con su nariz.

Finalmente, parece que el romance entre Marta y Dani hizo aguas al salir de la isla; mientras parece que Lester y Patricia continúan con su relación.

Otro momentazo de la noche que nos trae Alejandra fue cuando Melyssa se reencuentra con Tom, confesando que tras abandonar la hoguera de confrontación tuvieron un nuevo affair, tal como se dejó ver en el último programa.

Mientras Melyssa explica que tras abandonar el programa Tom le suplicó que volviese con él y por eso volvió a caer en sus redes, Tom mantenía lo contrario. Incluso llegó a decir que después de tener sexo le dijo "coge tus maletas y vete".

Algo que enfadó completamente a Melyssa y que amenazó con sacar el móvil para mostrar quién le había pedido volver a quién. En ese momento y después de que Sandra ya hubiese corroborado la versión de Melyssa, Tom dijo "haberse confundido" y reconoció que fue él el que quiso retomar la relación, aunque luego se dio cuenta de que quería estar con Sandra.

Y esta vez parece que sí es la definitiva. Ya que Melyssa confiesa que su corazón está ocupado por una persona que ya estuvo en el pasado.