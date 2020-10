Súmate al reto para que Uri Sabat, Alejandra Castelló e incluso Javier Cárdenas, ¡se rapen el pelo!

En Levántate y Cárdenas hemos querido rendir nuestro particular homenaje al mejor concursante de La Isla de las Tentaciones, Pablo. Bajo el lema 'Todos somos Pablo', estamos dispuestos a raparnos al cero. ¿Qué no te lo crees? ¡Pues la decisión para que esto ocurra la tienes a un solo click!

El concursante que ha escuchado más veces lo de "Hay más imágenes para ti" y que se ha ganado el corazón de la audiencia al reírse de sus propias desgracias cada vez que veía vídeos de Mayka siéndole infiel.

Su decisión final de no tener una última cita con ninguna de las solteras y abandonar la isla solo tras la hoguera de confrontación con Mayka, ha hecho que apoyemos aún más a uno de los concursantes con mejor 'saber estar' de esta edición.. ¡Incluso tras la venganza con el pobre Rosito!

¡Pero eso no es todo! Como Uri Sabat no puede parar de tener ideas locas (y nosotros hacerle caso) ha propuesto un reto para ir un paso más allá. En lugar de emular no tener pelo como Pablo, ¡raparnos de verdad!

Eso sí, hasta las locuras de Uri tienen un precio. Si la imagen publicada en el Instagram de Javier Cárdenas llega a 10.000 'me gusta', Alejandra Castelló se rapa la cabeza. Si llega a 20.000 lo hará Uri Sabat y si llega a 30.000 lo hará Javier Cárdenas. ¿Aún no le has dado al 'like'? ¡Todo por Pablo!