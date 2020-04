Javier Cárdenas despide a Michael Robinson, fallecido a los 61 años: "Nunca olvidaremos esa eterna sonrisa"

Javier Cárdenas conoció a Michael Robinson cuando el presentador de Levántate y Cárdenas se dedicaba a la información deportiva, y ha querido rendirle homenaje con unas palabras de recuerdo: "Para los que hemos coincido a Michael, cuesta mucho expresaros lo que se siente", y añade, "por la fortaleza que tenía, porque era un hombre 'que se bebía la vida' y que te lo transmitía de tal forma...". "Un hombre al que creo que le debemos todos muchísimo, ese buen rollo que nos hizo vivir siempre", comenta, antes de dedicarle la canción 'Hero' de Family of the Year, "porque es lo que él siempre ha sido, un héroe".

MUERE MICHAEL ROBINSON A LOS 61 AÑOS

Michael Robinson (Leicester, 1958) fue diagnosticado con "un cáncer incurable", tal y como él mismo afirmó, en octubre de 2018, y logró contenerlo durante meses, mientras continuaba con su trabajo como comentarista deportivo en Movistar, y tertuliano en la radio. Sin embargo, su lucha contra la enfermedad se complicó, y ahora lamentamos la pérdida de una de las voces y los rostros más reconocidas del deporte en nuestro país.

"Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo, que no tiene cura. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", anunciaba el 17 de diciembre de 2018.

Michael Robinson comenzó su carrera como futbolista en el Preston North End en 1975, pasó de forma breve por el Manchester City, y logrando grandes títulos con el Liverpool, como el triplete de Premier League, FA Cup o la Copa de Europa.

Michael Robinson, asombrado con los futbolistas sin cejas de Trancas y Petancas / antena3.com

La carrera de este delantero terminó debido a una lesión de rodilla a los 30 años, cuando jugaba en el Osasuna, equipo por el que fichó en 1987. Tras su paso por el equipo 'pamplonica', Michael comenzaría su longeva carrera como comentarista deportivo en España, logrando grandes reconocimientos como dos Premios Ondas, en 1992 y 2009, o el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán en 2017.

"NUNCA OLVIDAREMOS ESA ETERNA SONRISA"

Carismático y cargado de actitud positiva hacia la vida, Robinson deja un gran vacío en el mundo del fútbol, y son muchos los que le han dedicado unas palabras de despedida. El propio Javier Cárdenas, que conocía la noticia de su fallecimiento en directo durante Levántate y Cárdenas en Europa FM, ha querido rendirle un pequeño homenaje, recordando su carrera y su inolvidable forma de ser.

Y lo ha hecho con una preciosas palabras durante el programa, que puedes escuchar al comienzo de la noticia, y con esta publicación en redes sociales, que dice: "Acaba de fallecer el gran Michael Robinson. Y menudo vacío deja. Nunca olvidaremos esa eterna sonrisa y ese eterno buen rollo. Tuve la inmensa fortuna de compartir con él momentos increíbles cuando me dedicaba a la información deportiva. Y era aún mejor de lo que ya se veía en televisión. Siempre estarás con nosotros. Feliz Viaje amigo."

EL ADIÓS DE LA FAMILIA DE ROBINSON

La familia de Robinson anunciaba la triste noticia a través de su perfil de Twitter: "Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias".

Descansa en paz, Michael.