Omar Montes sobre su polémico vídeo: "¡Me ha ido de p*ta madre! Estoy el número 6 en el mundo entero"

Hace unos días, se viralizaban unos polémicos vídeos en los que supuestamente aparecía Omar Montes en medio de una pelea en la calle junto a un grupo de amigos.

Esto hizo que le cayera un aluvión de críticas, hasta el punto de que Montes anunciaba su retiro temporal de redes sociales. Pero, ¿era real la pelea o un montaje? Al comentarlo en Levántate y Cárdenas, Uri Sabat ya apuntaba esa posibilidad, algo que ha querido corroborar el propio Montes.

"Quiero agradecer a todos mis fans, estamos en el número 6 del mundo por debajo de Drake. Es la primera vez que me pasa esto con una canción. Y con la otra de 'No puedo amar' con Rvfv también estamos tendencia número 1 en España", empieza explicando en un directo de Instagram.

"Si tú lo piensas bien yo no he hecho promoción de nada. Estos dos días no he subido nada a Instagram, se han encargado los medios de montar la película", continúa para explicar la implicación de la cuenta Ceciarmy.

"Se pasó el videoclip a una cuenta que se llama Ceciarmy y lo subió como si me hubieran pegado de verdad. Pero yo realmente ni he filtrado nada ni he hecho nada. Una página de Internet filtró un vídeo y las televisiones lo cogieron y empezaron a decir en los programas que a mi me habían pegado una paliza y se me empezó a criticar como que soy un chico agresivo, que le voy pegando a la gente en banda y me enfadé un montón porque antes de preguntarme a mi, lo que hacen es dejarme mal", continúa.

Unas declaraciones que no son del todo reales: "Nosotros le hemos llamado dos veces y no ha cogido el teléfono", explica Javier Cárdenas asegurando que Omar tiene llamadas de Uri Sabat.

Aunque parece que tampoco está tan enfadado como dice: "¡Me ha ido de puta madre! Estoy el número 6 en el mundo entero".