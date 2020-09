Omar Montes sobre la polémica pelea: "La gente está intentado explicar lo que hemos hecho sin tener ni p*** idea"

Durante un directo en Instagram con @ceciarmy -que aparecía con su look habitual ataviado como una suerte de terrorista-, Omar Montes explicaba lo sucedido hace unos días, cuando se viralizó un vídeo del cantante supuestamente involucrado en una pelea callejera, con la cara ensangrentada.

"Ya que la gente está intentado explicar lo que hemos hecho sin tener ni p*** idea, nos hemos hecho una foto -yo maquillado- en videollamada y la hemos subido. Esa foto es una performance, para seguir el rollo. Pero realmente no ha habido ningún problema, estamos todos bien el de la valla, Salcedo", comenta durante el directo con el usuario @ceciarmy.

"Salcedo es un ser de luz, él nunca podría tirar una valla a nadie porque es un ser precioso", añade y le pregunta al propio Salcedo si alguna vez ha tirado una valla a alguien a lo que contesta: "No, nunca. La valla la tiro, pero no va a nadie".

En otro directo con @ceciarmy en Instagram, comenta Omar:"La gente se pensó que yo le estaba pegando una paliza a uno", asegurando: "Todo eso era un videoclip".

LOS VÍDEOS DE LA POLÉMICA

.

Hace unos días, se viralizaban unos polémicos vídeos en los que supuestamente aparecía Omar Montes en medio de una pelea en la calle junto a un grupo de amigos. Esto hizo que le cayera un aluvión de críticas, hasta el punto de que Montes anunciaba su retiro temporal de redes sociales. Pero, ¿era real la pelea o un montaje? Al comentarlo en Levántate y Cárdenas, Uri Sabat ya apuntaba esa posibilidad, algo que ha querido corroborar el propio Montes.

En los vídeos, veíamos a Omar Montes con la cara ensangrentada junto a RVFV -que recientemente publicó junto a Lola Indigo el éxito 'Trendy'- durante una supuesta pelea. En medio de los empujones, se escuchan gritos como: "¡Que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!", por parte de uno de los amigos del reguetonero, o "¡Maricón de mierda!", de boca del propio Montes.

Sin embargo, entre las críticas por la actitud de Montes en los vídeos, algunas voces ya apuntaron a que podría tratarse de un retorcido montaje para promocionar su último single con el propio RVFV, a quien también vemos en el vídeo con camiseta amarilla, titulado 'No puedo más'. Así lo aseguraba este miércoles la periodista Adriana Dorronsoro durante un programa de televisión: "No hay ninguna pelea real, es todo un teatro que ha hecho Omar Montes junto a su compañero", comentaba.

¿MONTAJE, MÁRKETING O LAVADO DE IMAGEN?

.

En el vídeo de la pelea, la imagen que desprende Omar Montes -que recordemos que tiene un pasado reciente como boxeador- se alejaría de la que ha tratado de dar en los últimos meses con campañas de ayuda durante la pandemia o mostrando su cara más amable en entrevistas en 'yu, no te pierdas nada' o en El Hormiguero, volviendo a acercarse a polémicas como la fiesta multitudinaria en mitad de la pandemia o su comportamiento durante un concierto en el que teóricamente se negaba a usar la mascarilla, y que llevó a la cancelación del mismo y a que las redes movieran el hashtag #OmarMontesIsOverParty, donde se recopilaban todas las ocasiones en las que había mantenido una actitud cuestionable.

Según afirmó Dorronsoro, estas grabaciones formaban parte de una estrategia de márketing para promocionar el lanzamiento de su nuevo tema 'No puedo más' junto a RVFV, como ya ocurriera por ejemplo con la campaña que lanzó el rapero Arkano publicando unos vídeos en los que se le veía borracho con una chica desnuda en la cama, que sin embargo no eran más que parte de una estrategia de promoción de su tema 'No me sale', en el que criticaba las letras machistas de las canciones de C. Tangana.

Sin embargo, el propio Omar Montes ha asegurado durante un directo en Instagram, que se trata de la grabación de videoclip: "La gente se pensó que yo le estaba pegando una paliza a uno", comenta Omar, asegurando: "Todo eso era un videoclip".

Sin embargo, hay algunos usuarios que aún ven en todo esto un intento de lavar la cara del rapero. "La pregunta real es, cuanto le ha pagado a @ceciarmy para que participe en este directo ayudando a limpiar la imagen y aceptando que todo fue un paripé?. El final del vídeo "Muchísimas gracias" "de nada, a ti por venir" en este caso no es la típica frase hecha.", comentaba un usuario en Twitter.

Menuda ha liado Omar con estos vídeos...