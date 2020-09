La historia del albañil que arrasa en OnlyFans por su gran parecido a Brad Pitt: el lucrativo negocio de los sosias

Este es el caso de Nathan Meads, un obrero británico de 34 años, que guarda un parecido más que razonable con Brad Pitt, sin duda uno de los actores más atractivos de todos los tiempos. Lo comenta Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas.

Cuando Meads se dio cuenta de que la gente le confundía por la calle con el actor estadounidense, que recientemente ha ganado un Óscar por su papel en 'Érase una vez en... Hollywood' -la película de Tarantino-, ha aprovechado el filón para ganar no poco dinero compartiendo fotos explícitas en la red OnlyFans, así como apareciendo en eventos varios.

Recordemos que Pitt se encuentra en un momento mediático muy potente, no solo por su reciente Óscar, sino también por su vida sentimental. Desde su ruptura con Angelina Jolie no ha dejado de estar en boca de todos, rodeado de rumores sobre posibles parejas y reencuentros, como cada vez que coincide con su ex Jennifer Aniston, o cuando saltó a la prensa que había pasado unos días en Francia con su jovencísima nueva conquista, una modelo de 27 años.

Este extra de "morbo" en torno al actor, está siendo bien aprovechado por el joven albañil de Oxford, que de compartir fotografías en Instagram luciendo como Pitt, sube contenido explícito a OnlyFans y cobra unas 1.000 libras por asistir a eventos, según SDPnoticias.com.

"No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt", comenta al diario británico Mirror, aunque asegura que no se considera una persona atractiva: "No soy uno de esos muchachos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que sería uno de esos hombres que a todo el mundo le gustan".

