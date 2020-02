OSCAR 2020 | 'Parásitos' triunfa en unos Oscars que premian en el apartado musical a Elton John y la BSO de Joker

Los Oscars han caído rendidos ante el fenómeno de ‘Parásitos’, la película de factoría surcoreana que se ha llevado cuatro premios. Una comedia negra sobre la desigualdad y el capitalismo, que ha hecho historia al convertirse en la primera cinta de habla no inglesa, en levantar la estatuilla a Mejor Película, además de ganar también la categoría de Mejor Película Internacional.

Bong Joon-ho se ha llevado así por delante a otros gigantes del cine, como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Sam Mendes: "Estoy sin palabras. Nunca nos imaginamos que esto sucedería. Estamos muy felices". Joon-ho también ha recibido el mayor reconocimiento como Mejor Dirección y Mejor Guión Original.

"Después de ganar el Oscar de mejor película internacional, pensé que ya había terminado por hoy y estaba preparado para relajarme", comentó Joon-ho durante la gala en el Dolby Theatre.

La victoria de ‘Parásitos’ deja con regusto amargo a ‘1917’, el prodigio bélico de Sam Mendes y que, pese a ser la gran favorita, se tuvo que conformar con tres premios: Mejor Fotografía, Mejores Efectos Especiales y Mejor Mezcla de Sonido.

‘Érase una vez... en Hollywood’, ‘Joker’ y ‘Le Mans '66’’ obtuvieron dos premios cad una, mientras que la gran derrotada de la noche fue ‘El irlandés’ de Martin Scorsese, que llegaba con diez nominaciones, pero no se llevó ningún premio.

Como era más que previsible, Joaquin Phoenix se llevó el Oscar a Mejor Actor por ‘Joker’, una categoría en la que Antonio Banderas estaba nominado por ‘Dolor y gloria’.

Tampoco hubo sorpresas en la categoría de Mejor Actriz, con Renée Zellweger que levantaba la estatuilla por ‘Judy’.

Por su parte, los mejores actores de reparto para la Academia, fueron Brad Pitt por ‘Érase una vez... en Hollywood’ y Laura Dern por ‘Historia de un matrimonio’.

LA MÚSICA QUE HA TRIUNFADO EN LOS OSCAR 2020

Por primera en lo que llevamos de siglo y cuarta en la historia de los Oscars, una mujer, Hildur Guðnadóttir, se lleva el premio a la Mejor Banda Osnora por Joker: "A las chicas, a las mujeres, a las madres, a las hijas, que escucháis la música burbujeando en vuestro interior, por favor hablad en alto. Necesitamos escuchar vuestras voces", comentaba al recoger el galardón.

Por su parte, Elton John ganaba el Oscar a la Mejor Canción por su tema para la película 'Rocketman', ‘(I’m gonna) love me again’, que se impuso por delante de 'Into the unknown', de Kristen Anderson y Robert Lopez en Frozen 2, que interpretó de forma impresionante Gisela en la gala, a pesar del error con el 'castellano'; 'Stand up', de Cynthia Erivo y Joshua Campbell en Harriet; 'I’m standing with you', de Diane Warren en Breakthrough; y 'I can’t let you throw yourself away', de Randy Newman en 'Toy Story 4'.

LOS ESPAÑOLES SE VAN DE VACÍO

Ni Antonio Banderas, ni ‘Dolor y gloria’ de Pedro Almodóvar, nominada a Mejor Película Internacional, pudieron hacerse con la ansiada estatuilla. Y en el apartado de animación, ‘Klaus’ de Sergio Pablos, sucumbió ante el gigante de ‘Toy Story 4’.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DE LOS OSCAR 2020

MEJOR PELÍCULA

Parásitos - Ganadora

Le Mans '66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese (El Irlandés)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

Bong Joon Ho ('Parásitos') - Ganador

MEJOR ACTRIZ

Scarlett Johansson ('Historia de un matrimonio')

Cynthia Erivo ('Harriet')

Saoirse Ronan ('Mujercitas')

Charlize Theron ('El escándalo')

Renée Zellweger ('Judy') - Ganadora

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio (Érase una vez en... Hollywood)

Adam Driver (Historia de un matrimonio)

Joaquin Phoenix ('Joker') - Ganador

Jonathan Pryce (Los dos papas)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern ('Historia de un matrimonio') - Ganadora

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Mujercitas)

Margot Robbie (El escándalo | Bombshell)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

Anthony Hopkins (Los dos papas)

Al Pacino (El irlandés)

Joe Pesci (El irlandés)

Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood) - Ganador

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Dolor y Gloria (España)

Los Miserables (Francia)

Parásitos (Corea del Sur) - Ganadora

Honeyland (Macedonia del Norte)

Corpus Christi (Polonia)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Mr. Link El origen perdido

Toy Story 4 - Ganadora

MEJOR GUION ORIGINAL

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez en Hollywood

Parásitos - Ganadora

Puñales por la espalda

MEJOR GUION ADAPTADO

El irlandés

Jojo Rabbit - Ganadora

Joker

Mujercitas

Los dos papas

MEJOR FOTOGRAFÍA

El irlandés

Joker

El Faro

1917 - Ganadora

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas - Ganadora

Érase una vez en Hollywood

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory - Ganador

The Cave

The edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) - Ganador

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MEJOR MONTAJE

Le Mans '66 - Ganador

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El escándalo (Bombshell) - Ganadora

Joker

Judy

Maléfica: Maestra del mal

1917

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Joker - Ganadora

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Toy Story 4

Rocketman (Elton John) - Ganadora

Breakthrough

Frozen II

Harriet: En busca de la libertad

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El Irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez en Hollywood - Ganadora

Parásitos

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Dcera (Daughter)

Hair Love - Ganador

Kitbull

Memorable

Sister

MEJOR CORTOMETRAJE

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window - Ganador

Saria

A Sister

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Le Mans '66

Joker

1917 - Ganadora

Érase una vez en Hollywood

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Le Mans '66 - Ganadora

Joker

1917

Érase una vez en Hollywood

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

MEJORES EFECTOS VISUALES

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917 - Ganadora

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker