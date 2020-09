Twitter enloquece con la picante conversación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston: "Creo que eres muy sexy. ¿Vendrías conmigo?"

Brad Pitt y Jennifer Aniston se han convertido en Trending Topic tras publicarse del libreto de la película Fast Times At Ridgemont High . El ex matrimonio se saludó de lo más cariñoso e incluso muchos apuestan a que Brad Pitt se sonroja cuando Jennifer lee su parte, en la que liga con él.

Jennifer Aniston y Brad Pitt durante la lectura de 'Fast times at Ridgemont High' / #FastTimeLive

El pasado 17 de septiembre tenía lugar un evento virtual para recaudar fondos para la organización sin ánimo de lucro CORE en el que participaban estrellas del mundo del cine y del espectáculo.

Brad Pitt, Jennifer Aniston, Morgan Freeman, Jimmy Kimmel, Shia Labeouf, John Legend, Ray Liotta, Matthew McConaughey, Dane Cook, Henry Golding, Sean Penn y Julia Roberts se unían para la lectura del libreto de la película 'Fast Times At Ridgemont High' a través de una videollamada múltiple debido a la pandemia de coronavirus.

Cuando se anunció este evento, todos los ojos fueron a parar en el reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston, quienes retomaron su amistad cuando el actor se divorció de Angelina Jolie en 2016 y protagonizaron el momentazo de la gala de los SAG por ser la primera vez que se les veía juntos en público.

Pero con la publicación de este nuevo vídeo, Twitter se ha vuelto literalmente "loco de amor" al ver la ternura y cariño con la que se trata la ex pareja.

El primer momentazo llega nada más saludarse, en el que el le pregunta como está y ella le responde "estoy bien, cariño, ¿cómo estás tú?" frente a las miradas del resto de compañeros que parecen vivirlo con la misma emoción que el resto de usuarios, en especial Morgan Freeman:

Pero sin duda el gran momento llega cuando Jennifer Aniston, quien interpreta a Linda Barret, lee su parte dirigida a Brad Pitt, quien interpreta a Brad Hamilton: "Hola Brad. Sabes que siempre he pensado lo guapo que eras. Creo que eres muy sexy. ¿Vendrías conmigo?". Esta frase dirigida a su ex ha hecho que Twitter enloquezca, mientras él sonríe escuchando a su ex mujer.

"Julia Roberts viendo la escena ente Brad Pitt y Jennifer Aniston no tiene precio", escribe otro usuario.