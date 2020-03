Sara y su novio tienen unos "pequeños" cambios en su crucero... ¡de 2.000 euros!

Xavi Martínez nos trae cuatro novedades musicales para esta semana: 'Boom', de X Ambassadors, que seguro que has escuchado en televisión; 'Moral of the Story', de la joven estadounidense Ashe, y dos temazos con los que no pararás de bailar, 'You should be sad' de Halsey y 'Physical' de Dua Lipa.