VÍDEO: Pillan a la asistenta orInando en el zumo de la dueña de la casa

LEVÁNTATE Y CÁRDENAS | NOTICIAS CURIOSAS

La familia no acababa de fiarse de la empleada del hogar y decidió poner una cámara oculta para ver si sus sospechas eran fundadas o no... Lo que descubrieron fue terrible: ¡la joven vertió su orín en el zumo de la señora de la casa! Claro, en Levántate y Cárdenas no hemos resistirnos a comentarla: