Finge tener una relación con un desconocido a través de montajes fotográficos

Una mujer ha sido acusada de manipular sus fotos para fingir que sale con un hombre. Hasta aquí todo sería correcto si no fuese porque el hombre al que utilizaba como supuesto "novio" existe, tiene pareja y era ajeno a esta historia.

La mujer se llama Jill Sharp, y está acusada de robar fotografías de Graham McQuet de sus redes sociales y realizar montajes fotográficos a través de Photoshop para hacer creer que eran una pareja sentimental que compartían viajes y cenas románticas. Cuatro años viviendo una farsa que se acabó en cuanto la pareja real se dio cuenta de la película que se había montado esta mujer.

Tras descubrir la farsa, Graham McQuet (antes @GrahamMcQuety) y su prometida Marianne Stirling (@MarianneStir11), advirtieron a Jill Sharp (nombre real de la ‘artista del Photoshop’) que avisarían a la policía y denunciarían la usurpación de identidad, pero las autoridades han declinado las acusaciones alegando que no hay “criminalidad”. De hecho, no se ha tomado ningún tipo de medida al respecto y todavía se investiga si realmente Sharp tuvo algo que ver con el montaje o pueden estar involucradas terceras personas. La mujer, cómo no, lo niega todo y dice que ella no ha tenido nada que ver con estos montajes, quizás diga la verdad pero...Es todo un poco raro, ¿no crees?