El angustioso viaje de una chica con tres 'psicópatas' en un coche compartido

La estremecedora historia de Aitana, una chica que utilizó un coche compartido para hacer un viaje, se ha hecho viral en las redes.

A través de un hilo de Twitter, @AitanaFillol ha relatado lo que sufrió como pasajera en un vehículo en el que viajaban tres chicos, que la acosaron, la amenazaron y la hicieron sentir incómoda durante todo el trayecto.

Era un viaje de 3 horas. Han tardado como una hora y cuarto en llegar. En teoría, según la app, yo era la única pasajera pero cuando he llegado he visto que eran 3 tíos — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Así empieza su relato, que es un ejemplo más del machismo que se vive diariamente en nuestra sociedad y que hay que ponerle fin.

Bien. Lo primero que me ha dicho, susurrando casi: Ese era tu novio? Le he dicho que sí y ha estado preguntándome si tengo otros novios o amantes. Yo he empezado a estar incómoda porque vaya, es que no me ha preguntado ni cómo me llamo y además con ese tono de mierda — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Yo al principio intentaba fingir que me hacia gracia en plan jaja qué dices tio. Pero a él no le hacía mucha gracia. Entonces ha empezado a hacer coñas con que me iba a ir con ellos a Alicante, que no iban a dejarme en Valencia. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y me ha dicho: ya le has dicho a tu novio que estás sentada con un psicópata que te quiere raptar? Yo estaba temblando (sí, todo esto con ese tonito de mierda casi susurrando y serio, riéndose de mí por dentro seguramente) — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y en una de esas preguntas me ha dicho: qué pasa, estas incómoda eh? Le he dicho que no pero al verme a mí misma en el retrovisor me he visto los ojos casi llorando, con cara de pánico. Y ha dicho: no sé, te veo rara... — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Me ha vuelto a decir que me fuera con ellos a Alicante. No. Entonces te raptamos. Esta ha sido la frase por excelencia del viaje. Me ha llegado a decir quees dijera a mis padres que no iba a llegar a casa. Y seguía diciéndome que es un psicópata. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Se ha dado cuenta de que lo estaba pasando fatal y entonces ha estado el resto de viaje en plan: tranquila... Solo te quedan 100km para librarte de nosotros — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Al final han parado en la otra punta de Valencia para recoger a otra persona y he aprovechado y me he pirado llorando — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018