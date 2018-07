Las bebidas muy calientes son una ‘probable causa de cáncer'

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que ingerir bebidas muy calientes puede provocar cáncer de esófago: "Los resultados muestran que ingerir bebidas muy calientes probablemente causa cáncer en el esófago y que es la temperatura, y no las propias bebidas, las que parecen responsables", señala Christopher Wild, director de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Este organismo dependiente de la OMS ha llegado a esa conclusión tras analizar los resultados del estudio realizado por 23 científicos, con el objeto de analizar las posibles consecuencias cancerígenas de consumir café, mate y bebidas calientes.

"Estudios en China, Irán, Turquía y Sudamérica, donde tradicionalmente se bebe té y mate muy caliente (a unos 70 grados centígrados) han mostrado que el riesgo de cáncer de esófago aumenta en función de la temperatura de la bebida", asegura la IARC, que añade sin embargo que estas conclusiones se basan en "evidencias limitadas”.

La IARC comunica, no obstante, que fumar y beber alcohol son las principales causas del cáncer de esófago, "especialmente en muchos países con altos ingresos".

En declaraciones del portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Jorge Aparicio, recogidas por el diario El Mundo, se tranquiliza a la sociedad española ya que según afirma, “este no es el caso de España, donde la mayoría de las personas toma el café o el té entre los 40 y 50 grados”. En nuestro país la incidencia de este tipo de cáncer no es alarmante, ya que se diagnostican alrededor de dos mil casos al año, lo que está por debajo de otros tipos de tumor.

El estudio de la IARC concluye que "se desconoce la proporción en que en los casos de cáncer de esófago puedan estar relacionadas con el consumo de bebidas muy calientes”. "El amplio número de pruebas actualmente disponibles ha llevado a una reevaluación de la carcinogenicidad del café bebido”, ya que el informe envidencia que el consumo regular de café podría reducir el riesgo de cáncer hepático y de útero.

Por su parte, "el mate frío no tiene efectos cancerígenos en experimentos con animales o estudios epidemiológicos", de hecho "beber mate a temperaturas que no sean muy calientes no es clasificable como cancerígeno para los seres humanos", asegura este organismo dependiente de la OMS.