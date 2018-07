3 de cada 10 españoles han tenido una relación sentimental con compañeros de trabajo

Estos datos, desvelados por un estudio realizado por el portal de búsqueda de empleo Infojobs en el marco de San Valentín, que se celebra el próximo 14 de febrero, también incluyen información sobre el rango laboral de cada miembro de la pareja: el 80% de las relaciones en el trabajo se dan entre compañeros del mismo rango y solo un 9% ha mantenido una relación con un o una superior. De las parejas formadas en el ámbito laboral, el 44% está formado por dos miembros del mismo departamento, frente al 36% integrado por empleados de diferentes áreas.

Por otro lado, un 9% de los encuestados (que se encuentran en la franja de edad de entre los 20 y los 45 años), asegura haber mantenido una relación con un superior. En el 5,5% de los casos, un jefe directo, y en el 3,5%, uno indirecto. Además, el 5% ha indicado que su relación ha sido con un cliente, y el 3% con un proveedor.

Por tipos de compañía, el estudio desvela que el 20% de los trabajadores de las multinacionales han mantenido relaciones con otros miembros del equipo, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, la cifra asciende hasta el 33%.

¿Dónde se forman las parejas?

La mitad de las parejas nacidas en el entorno laboral se forjan fuera del lugar de trabajo. En concreto, el 29% de los idilios arrancó en encuentros para tomar algo después del trabajo; el 21% surgió fruto de un encuentro casual fuera del entorno laboral, mientras que el 8% nació en la cena de Navidad. Además, un 7% de las parejas empezó a salir a raíz de una convención y el 4% a partir de un viaje de trabajo.

Por otro lado, existe un 22% de las personas que eran pareja antes de compañeros y empezaron, después, a trabajar juntos. De éstos, la mayoría hicieron pública su relación desde el principio, pero una minoría admite que sus compañeros todavía ignoran que son pareja.

¿Decirlo o mantenerlo en secreto?

El 34% de las parejas nacidas en el entorno de trabajo hizo pública su relación desde el primer momento, frente al 38% que confiesa haberla llevado primero en secreto. Quienes optan por mantenerla en secreto son el 28% del total.

En cuanto al cambio de trabajo, solo la relación sentimental con un compañero de empresa ha sido motivo de cambio de empleo en un 5% de los casos. El 70% de las parejas que comparte entorno laboral no ha cambiado de trabajo por este motivo. En lo que respecta al 25% restante, ha decidido cambiar de empleo por otros motivos.

Dos de cada 10 se han enamorado de un compañero de trabajo

Entre los que no han mantenido una relación sentimental en el entorno de trabajo, 2 de cada 10 encuestados confiesan haberse enamorado alguna vez de otro miembro de su equipo. En estos casos, el 86% cuenta que se trataba de un compañero frente al 8,3% que se sentía atraído por un superior. Sin embargo, los que se atrevieron a dar el salto y confesar sus sentimientos a la otra persona fueron solo el 32%.

De hecho, 4 de cada 10 personas encuestadas asegura que para empezar una relación en el entorno laboral necesitaría estar mucho más segura sobre sus sentimientos de lo que necesitaría estarlo si la otra persona no tuviese nada que ver con su entorno de trabajo.

Los que no lo hacen, ¿estarían dispuestos a salir con alguien de su trabajo?

La opinión está muy dividida. El estudio desvela que el 57% de los encuestados está dispuesto a tener a su pareja en el trabajo, mientras que a un 43% no le gustaría en absoluto verse en esta situación prefiriendo no mezclar vida personal y laboral. No obstante, el 60% coincide en que tener pareja en el trabajo es algo que no se puede prever.

Por último, en cuanto a las posibles complicaciones el 28% cree que tener una relación sentimental con un compañero puede dificultar el desarrollo personal dentro de la empresa; y el 49% indica tener una pareja en la empresa que puede dificultar la desconexión del trabajo durante el tiempo libre.