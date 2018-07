Detenido por amenazar a su ex mujer y convertir su coche en un ataúd

Las amenazas de su ex pareja han llegado hasta el punto que le ha tuneado el coche para simular un ataúd, con un crucifijo y flores.

Ante esta situación, la víctima, vecina de Cantillana (Sevilla) ha presentado una denuncia en la Guardia Civil, alegando que, desde que ha rehecho su vida, las amenazas de su ex han aumentado, "que si lo dejaba la mataba, que si no estaba con él no estaba con nadie".

El hombre fue detenido y se ha enfrentado a un juicio rápido. Sin embargo, a través de las redes sociales, la familia de María del Mar reclama más justicia, ya que temen por su vida.