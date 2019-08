La exmodelo Carla Bellucci quiere su hija de 14 años se opere: “La gente fea no llega a ninguna parte”

La exmodelo británic a Carla Belluci ha causado una gran polémica tras revelar durante una entrevista que quiere que su hija Tanisha , de 14 años, pasé por el quirófano para mejorar su aspecto cuanto antes. Entre los planes que tiene para la pequeña está un aumento de labios y senos ya que considera que como "no es brillante académicamente" , tendrá que centrarse en su aspecto físico para triunfar en la vida: "La gente fea no llega a ninguna parte"

Carla Bellucci es una exmodelo madre de tres hijos que hace poco fue noticia por fingir una depresión para que la sanidad pública de Reino Unido le pagase una rinoplastia, la cual tenía un precio superior a los 7.000 euros.

En una entrevista para la revista Closer, Belluci habló de sus hijos y explicó los que tenía para su hija Tanisha, de 14 años: "No me importa la educación de Tanisha porque a diferencia de mis hijos, no es académicamente buena".

Por este motivo, la británica considera que su hija "tendrá que centrarse en su físico y ser perfecta para seguir adelante en su vida". ¿Cómo conseguirlo? Pues para empezar quiere que se someta dos cirugías estéticas: a los 16 años para inyectarse relleno en los labios y a los 18 para realizarse un aumento de pecho. Ya que al parecer la adolescente admira mucho a las Kardashian y necesita asemejarse a sus curvas.

"La gente fea no llega a ninguna parte en estos días", concluye en su explicación provocando una gran polémica con estas declaraciones.

"Tanisha es atractiva pero la cirugía la hará más bonita", concluye la exmodelo.

Aunque estos retoques no son los únicos que Carla Belucci tiene en mente para su hija: "otra de las cosas que tiene que mejorar es su trasero, es muy plano".