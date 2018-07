Llega Desire Cruise, el primer crucero sexual

La empresa mexicana Original Group ha diseñado un nuevo concepto de crucero que no estará exento de polémica. Desire Cruise se trata del primer crucero sexual que tendrá lugar del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2017.

En este viaje unas 700 personas que busquen experiencias sexuales nuevas podrán disfrutar de bares, casinos, sex shops, restaurantes, salones eróticos y zonas 100% nudistas como algunas piscinas. El crucero está dirigido especialmente a parejas que tengan la mente abierta y quieran experimentar nuevas propuestas sexuales tanto con su pareja como con otras personas.

Al tratarse de un barco de lujo los billetes más económicos se sitúan en los 2.700 euros, a los que se les puede sumar los servicios adicionales.

La compañía también ha anunciado una serie de prohibiciones: no se puede hacer excesivo ruido a partir de medianoche, la tripulación no puede tener relaciones sexuales con los pasajeros y en las zonas públicas y restaurantes se tendrá que ir vestido. Además no se podrá grabar vídeos ni hacer fotografías para respetar la privacidad de los implicados así como se recalca que ante una proposición sexual denegada no se debe insistir.