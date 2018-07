Le ponen 130 euros de multa de la forma más absurda: por cantar en el coche

Taoufik Moalla, un canadiense, circulaba con su coche cuando se dio cuenta de que la policía le seguía y le estaba dando el alto. “Paré y cuatro policías vinieron. Comprobaron el interior del coche y me cuestionaron por si había gritado en algún momento. Les dije que solo estaba cantando”, asegura el sancionado.

Los agentes procedieron a multarle por "causar desorden gritando", algo que perturbaba "la paz y tranquilidad". El hombre reconoció que había estado cantando 'Gonna make you sweat', de 'C+C Music Factory'.

La sanción impuesta fue de 127 euros. "No sé si mi voz era muy mala y por eso me multaron, pero no me lo podía creer. Entiendo que me detengan si he secuestrado a alguien o hay alguna situación irregular, pero no por esto", denuncia el hombre.