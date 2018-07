Rompe la pareja más famosa de Instagram y ella se burla públicamente de sus atributos

Alexis Ren y Jay Alvarrez se hicieron famosos por las idílicas fotografías que compartían en sus perfiles de Instagram , ella es modelo y él fotógrafo, y parecían la pareja ideal. Eran tan perfectos que las marcas se los rifaban, y miles de jóvenes enviaban sus cuerpos perfectos y su vida de ensueño. Sin embargo, este amor perfecto no lo era tanto y ahora ella se mofa de los "pequeños" atributos de él.

Jay Alvarrez, de 21 años, confirmó que ya no sigue con Alexis y que seguirán sus carreras profesionales por separado. Alexis, por su parte, no ha dudado en dejar en evidencia al guapo Jay, que no tardó en responderle por Twitter: "Avergonzar a alguien por su cuerpo nunca será algo bueno sin importar la situación o el género de la persona… Hacer sentir a una persona mal por cómo es solo demuestra tu debilidad".

Después de un cruce de mensajes, Alexis no dudó en enviar otro más explícito sobre sus "pequeños" atributos en forma de vídeo. "Tengo 99 problemas, pero este no es uno de ellos, muñeca", vemos escrito en el vídeo. Y viéndolo, está claro que no... ¡Madre mía!