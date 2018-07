Siente la adrenalina con este ‘balconing’ en primera persona

Un chico ha publicado en su cuenta de Youtube bajo el nombre ig:8Booth un impresionante vídeo lanzándose desde un cuarto piso a la piscina de un hotel en California. El youtuber quería compartir con todos sus seguidores la adrenalina que se siente al hacer algo tan peligroso colocándose una GoPro en la cabeza para que podamos ver lo mismo que vio él y las imágenes son realmente impactantes.

Aunque por suerte a este chico no le ocurrió nada, lo cierto es que el balconing es una de las prácticas más peligrosas. Las lesiones provocadas por el impacto contra el agua o directamente por no caer de lleno en la piscina pueden tener consecuencias tan graves como paraplejías o la propia muerte. Además es una práctica completamente ilegal tal y como podemos ver en el vídeo, en el que el joven tiene que salir corriendo para no ser pillado por la seguridad del hotel.