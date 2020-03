El presidente de Bielorrusia bromea con 'beber vodka' y recomienda ir a la sauna para evitar contagiarse de coronavirus

"Lávense las manos más a menudo, desayunen, almuercen y cenen a una hora determinada", decía en rueda de prensa Alexánder Lukashenko, presidente de Bielorrusia.

El avance del coronavirus en el mundo ha comenzado a movilizar a países como Rusia, que ha decidido cerrar su frontera con Bielorrusia, un país que empieza ahora a tomar medidas y a aconsejar a sus ciudadanos sobre cómo actuar para evitar contagiarse. Sin embargo, el presidente Lukashenko ha dado unas recomendaciones de dudosa eficacia.

El presidente bromeó sobre las supuestas propiedades del vodka para frenar esta pandemia. "No tomo alcohol, pero digo en broma que el vodka no solo sirve para lavarse las manos, sino que también hay que beber unos 100 ml al día para envenenar a este virus, pero no en el trabajo".

Aunque la afirmación no tiene validez científica demostrada y en principio parece que lo asegura en un tono de broma, el presidente mantiene que es bueno ir a la sauna para evitar contagiarse de coronavirus. "Los chinos nos dijeron que el virus muere a partir de los 60° C", afirmaba, aunque ningún miembro de la comunidad científica ha validado esta premisa.