CON COCO PRETEL Y FINA GROSSO

Malas Influencias | Helados en casa de Nerea Rodríguez

¡Coco Pretel y Fina Grosso arrancan la semana liándola como siempre! Esta vez la cómplice de sus locuras fue la cantante y actriz Nerea Rodríguez. La ex concursante de OT y Tu cara me suena se pasó por Malas Influencias para presentar su nuevo EP 'Doble o Nada' pero lo que no se esperaba es que después del programa los presentadores se presentaran en su casa para cumplir sus antojos. La cantante dijo que le gustaría tomar un helado, pero como ya estaba todo cerrado, Coco no tuvo mejor idea que hacer de heladero y presentarse en su casa. ¡Sí, sí, créetelo!