Una mujer descubre poco después de dar a luz que su pareja le era infiel con su madre

Jess Aldridge es la joven inglesa que se ha convertido en noticia después de conocer la doble traición de dos de las personas más importantes de su vida: su madre, Georgina, de 44 años, y su pareja, Ryan Shelton, con quien llevaba dos años de relación y tenía un hijo en común.

La joven, que estaba embarazada de su segundo hijo, recibió la peor de las noticias cuando llegó del hospital poco después de dar a luz: su madre y su novio se habían fugado juntos, informa The Sun.

Aldridge asegura que lo que ha pasado es una "máxima traición, porque esperas que una nueva abuela se enamore del bebé, no del padre". Aunque ya sospechaba que entre ellos habían una conexión especial, la joven nunca pensó que sus peores miedos podrían hacerse realidad.

"Por lo general bebían Bacardi y se reían juntos, bromeaban en la cocina todas la noches mientras Eric (el esposo de su madre, de 56 años) y yo estábamos en el sofá viendo televisión", explicó. "Cuando les pregunté, lo negaron todo".

No fue hasta su regreso del hospital cuando se enteró de que su madre y su pareja tenían un romance y que se habían ido a vivir a otra ciudad, a 48 kilómetros de distancia. "Ellos ponían excusas para pasar tiempo juntos y me dejaban sola en casa. Lo que han hecho es repugnante y vil. ¿Cómo se supone que voy a explicarles a todos que el padre de los niños y su abuela están en una relación? No puedo creer toda esta locura", dijo, muy molesta.