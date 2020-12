Malas Influencias On The Road: Coco Pretel ficha a Pascual Fernández: ¡Una auténtica mala influencia!

¡Comienza ¡Malas Influencias On The Road! Donde Coco irá reclutando a los nuevos colaboradores por España.

En el último programa nos ha presentado a Pascual Fernández, quién a partir del 11 de enero se unirá a comentar las noticias más locas del mundo.

"No sé si la gente sabe de qué nos conocemos. Pero el nombre nos viene 'ni pintao' a nosotros dos. ¡Yo me voy a arriesgar, yo me voy dejar llevar contigo!", le dice Pascual, a lo que Coco bromea "¡la última que me dijo eso ahora tiene un hijo!"

Pascual es una auténtica mala influencia, ¡no hay más que ver su cuerpo totalmente tatuado! Y cuando decimos totalmente es, TOTALMENTE...

Acostumbrado a estar en los platós de televisión tanto de España como de América, ahora se une a esta nueva aventura.

Aventura que no podía empezar de otra forma que con Coco rompiendo la autocaravana en el momento en que lo estaba presentando.

"¡Nos van a quitar el programa antes de empezar!", le dice Pascual al ver cómo ha arrancado una puerta de un armario. ¡Menudo desastre!

También tenemos en el programa a Toticolori, que seguirá siendo otra mala influencia en el 2021, pero en esta ocasión conectamos con ella porque nos enteramos que tiene una agencia de loterías. ¡A ver si nos trae suerte para este 2021!

