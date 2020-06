Malas Influencias | Al espacio en globo

Laura Lobo nos cuenta que un hombre estrelló su coche contra la embajada de China en Buenos Aires tras afirmar que sabía "la verdad del COVID".

¡¡¡Vaya titular!!! Este joven de 24 años asegura que la CIA está detrás de todo y que él sabe los detalles... Y no se le ocurre otra me manera que estamparse en la embajada. Menos mal que el embajador no estaba que si no...

Coco Pretel nos cuenta cómo un chino pensaba que tenía el covid, se tira por un puente, se salva y después de hacerle la prueba da negativo.

Y terminamos con un récord Guinness: un hombre consigue estar 4 horas con su cara y su torso llenos de abejas. Este apicultor de 24 años dice que las abejas son sus amigas... ¡Lo que no sabemos es con cuántas picaduras acabó!

